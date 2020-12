L'anziana ritrovata senza vita in casa a Montecassiano aveva contattato un centro antiviolenza (Di sabato 26 dicembre 2020) Si chiamava Rosina Cassetti, la donna di 78 anni trovata morta in casa a Montecassiano la sera della vigilia di Natale e per la quale la Procura di Macerata sta procedendo per omicidio aveva preso ... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020) Si chiamava Rosina Cassetti, la donna di 78 anni trovata morta inla sera della vigilia di Natale e per la quale la Procura di Macerata sta procedendo per omicidiopreso ...

globalistIT : - tweetnewsit : Secondo il racconto dei familiari, il decesso della 78enne sarebbe avvenuto dopo una rapina: il loro racconto è al… - jobwithinternet : RT @PastoreFrance: C'è gente anziana che, stanotte è morta, in assoluta solitudine. Ritrovata solo questa mattina perché non rispondeva più… - MFinestri : RT @PastoreFrance: C'è gente anziana che, stanotte è morta, in assoluta solitudine. Ritrovata solo questa mattina perché non rispondeva più… -

Ultime Notizie dalla rete : anziana ritrovata Anziana scompare a Pescara nel giorno della vigilia di Natale: ritrovata dalla polizia IlPescara L'anziana ritrovata senza vita in casa a Montecassiano aveva contattato un centro antiviolenza

Si chiamava Rosina Cassetti, la donna di 78 anni trovata morta in casa a Montecassiano la sera della vigilia di Natale e per la quale la Procura di Macerata sta procedendo per omicidio aveva preso ...

Il cenone in diretta streaming con i parenti? Triste, ma nemmeno troppo

In molti, poi, si sono ritrovati in perfetta solitudine. E, tra questi, gli anziani sono quelli che hanno sofferto di più. La fotografia scattata a un anziano signore che ha chiamato i carabinieri per ...

Si chiamava Rosina Cassetti, la donna di 78 anni trovata morta in casa a Montecassiano la sera della vigilia di Natale e per la quale la Procura di Macerata sta procedendo per omicidio aveva preso ...In molti, poi, si sono ritrovati in perfetta solitudine. E, tra questi, gli anziani sono quelli che hanno sofferto di più. La fotografia scattata a un anziano signore che ha chiamato i carabinieri per ...