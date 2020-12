(Di sabato 26 dicembre 2020) La crisi provocata dall'emergenza coronavirus ha colpito in particolar modo il settore turistico in tutte le sue declinazioni: secondo i dati Isnart-Unioncamere, il 2020 si chiude con 53 miliardi di ...

anto_gaudioso : RT @fortuneitalia: #Turismo, come uscire dall'anno nero del #Coronavirus? Sono oltre 60 milioni i turisti persi nell’ultimo anno sul territ… - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: L'anno che si aprì con l'omicidio Mattarella falcidiò ben 17 vite di poliziotti e carabinieri. Nel picco della ferocia del… - emanueleph : RT @LaVeritaWeb: L'anno che si aprì con l'omicidio Mattarella falcidiò ben 17 vite di poliziotti e carabinieri. Nel picco della ferocia del… - Aldo_Carta : Turismo, come uscire dall’anno nero del Coronavirus? - Fortune Italia - fabiospes1 : L'anno nero del #turismo: dagli alberghi alle crociere, fatturati azzerati. ?@dariofrance? ?@gualtierieurope? i 3 m… -

Ultime Notizie dalla rete : anno nero

Today.it

L'arcivescovo Marco Tasca ha voluto essere personalmente presente alla distribuzione ai poveri dei pranzi da portare via nella Basilica dell'Annunziata, che fino all'anno scoro... Mons. Giovanni ..."Il Trono di Spade" è stata una delle serie più seguite e amate dal pubblico di tutto il mondo. Tra convention, interviste, red carpet e Emmy Awards, lo show HBO ha dominato le classifiche per anni, c ...