La verità sulla “storia d’amore” tra Maria De Filippi e Kledi (Di sabato 26 dicembre 2020) Kledi Kadiu è stato a lungo legato, dal punto di vista lavorativo ad Amici e, in particolar modo, a Maria De Filippi. E c’è anche chi ha spifferato, a più riprese, di una possibile liason amorosa tra i due. Ma come stanno realmente le cose? A dire la verità una volta per tutte è stato lo stesso Kledi. In passato si è vociferato con una certa prepotenza di una possibile relazione amorosa tra Kledi Kadiu e Maria De Filippi, sua pigmaliona. Presentissimo ad Amici, è diventato in men che non si dica, non solo una dei volti più amati del noto talent di Canale 5, ma anche un personaggio a sé, particolarmente apprezzato dal pubblico femminile, che ha potuto anche ammirarlo in seguito, persino nelle vesti di attore. Ma ora è lo stesso artista a voler dire ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020)Kadiu è stato a lungo legato, dal punto di vista lavorativo ad Amici e, in particolar modo, aDe. E c’è anche chi ha spifferato, a più riprese, di una possibile liason amorosa tra i due. Ma come stanno realmente le cose? A dire launa volta per tutte è stato lo stesso. In passato si è vociferato con una certa prepotenza di una possibile relazione amorosa traKadiu eDe, sua pigmaliona. Presentissimo ad Amici, è diventato in men che non si dica, non solo una dei volti più amati del noto talent di Canale 5, ma anche un personaggio a sé, particolarmente apprezzato dal pubblico femminile, che ha potuto anche ammirarlo in seguito, persino nelle vesti di attore. Ma ora è lo stesso artista a voler dire ...

BIADEA1975 : RT @IosonoScala: #rispetto #solidarietà #norazzismo #apartitico #verità #giustizia #CityAngels Perché non sono stupito di questa cosa?..… - LuigiGuazzoni : RT @danielamartani: Cerco i testimoni che hanno assistito all' aggressione che ho subìto da #AndreaRomano che si trovano fuori dal negozio… - Cataf95659168 : RT @IosonoScala: #rispetto #solidarietà #norazzismo #apartitico #verità #giustizia #CityAngels Perché non sono stupito di questa cosa?..… - backtoblacklis1 : la vita è troppo breve per investire sulla verità. - moro_thomas : RT @DobromirVasile: @Stalingrad1994 @SgrazX @_Giag_ Orwell conosceva i meccanismi della propaganda occidentale, non di quella sovietica. Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : verità sulla Bruno Editore pubblica Alessandra Profeti, Verità 360: il Bestseller su come scoprire sé stessi Fortune Italia