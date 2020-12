La svolta verde del Giappone: entro la metà del 2030 stop ai veicoli a benzina (Di sabato 26 dicembre 2020) Niente più veicoli a benzina: è questo il progetto a lungo termine del Giappone che mira, di qui ai prossimi 15 anni, a eliminare questa tipologia di veicoli. Si tratta di un piano per raggiungere zero emissioni nette di carbonio e generare quasi 1.800 miliardi di dollari all’anno nel settore della green economy entro il 2050. La “strategia di crescita verde”, rivolta alle industrie dell’idrogeno e dell’auto, come riporta Reuters, «è intesa come un piano d’azione per realizzare l’impegno di ottobre del Primo Ministro Yoshihide Suga di eliminare le emissioni di carbonio su base netta entro la metà del secolo». Quelli di Suga sono investimenti per rilanciare l’economia messa in ginocchio dalla pandemia da Coronavirus. Ma anche per allinearsi alle ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Niente più: è questo il progetto a lungo termine delche mira, di qui ai prossimi 15 anni, a eliminare questa tipologia di. Si tratta di un piano per raggiungere zero emissioni nette di carbonio e generare quasi 1.800 miliardi di dollari all’anno nel settore della green economyil 2050. La “strategia di crescita”, rivolta alle industrie dell’idrogeno e dell’auto, come riporta Reuters, «è intesa come un piano d’azione per realizzare l’impegno di ottobre del Primo Ministro Yoshihide Suga di eliminare le emissioni di carbonio su base nettaladel secolo». Quelli di Suga sono investimenti per rilanciare l’economia messa in ginocchio dalla pandemia da Coronavirus. Ma anche per allinearsi alle ...

FlavioBrugnoli : RT @EuropeaEU: ?Svolta decisamente verde, invece, quella della Banca europea per gli investimenti (#BEI): a novembre ha approvato la roadma… - EuropeaEU : ?Svolta decisamente verde, invece, quella della Banca europea per gli investimenti (#BEI): a novembre ha approvato… - LaGreGor_La : Oggi sembra un Natale normale (no, ma fa niente, è per l'enfasi) ma per me è un giorno di svolta: OGGI DOPO FORSE 2… - Daniele85807389 : @dcalpirela @AleksLepri @HornbeamJoe Si, anni fa ho visto un video di un giornalista tedesco che spiegava la svolta… - Daniele85807389 : @dcalpirela @AleksLepri @HornbeamJoe Gas. La svolta verde della Germania è il gas naturale -

Ultime Notizie dalla rete : svolta verde La svolta verde del Giappone: entro la metà del 2030 stop ai veicoli a benzina Open Sestri Levante, dal Comprensivo progetto solidale per la Croce Verde

“Pro-Getto giù il muro” è, infatti, il nome dell’attività prenatalizia svolta dagli studenti durante l’insegnamento dell’educazione civica, che ha permesso di raccogliere fondi a favore della Croce ...

“Pro-Getto giù il muro” è, infatti, il nome dell’attività prenatalizia svolta dagli studenti durante l’insegnamento dell’educazione civica, che ha permesso di raccogliere fondi a favore della Croce ...