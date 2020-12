La strage dei cavalli di Volterra | 19 morti da fine 2018 ancora senza spiegazione Gli esperti | “Non escluso un avvelenamento doloso”

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ladeidinon hauna risposta. Restala morìa di animali al Centro di recupero gestito dalla onlus Italian horse protection anche dopo il decesso di Lady Agata, avvenuto una settimana fa. Nemmeno l’autopsia ha chiarito le cause della morte. Dal dicembread oggi sonoin tutto 19. L’esame sul corpo di Lady Agata è stato eseguito dal professor Carlo Cantile, docente di Anatomia Patologica Veterinaria e vice direttore del dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa. “E’ stata rilevata una lacerazione del cono aortico, che ha provocato un versamento cospicuo di sangue nel sacco pericardico, di fatto bloccando la funzionalità cardiaca e inducendo la morte – ...

