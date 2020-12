La Spezia. Incendio all’ultimo piano di una palazzina in via del Prione: danni e feriti (Di sabato 26 dicembre 2020) Grande spavento a Natale in centro alla Spezia. Un Incendio ha letteralmente devastato l’ultimo piano di una palazzina in via del Prione. Potrebbe esser stato un cortocircuito dell’impianto di illuminazione di un albero di Natale a generare le fiamme che hanno scatenato il rogo. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento. Due vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre intervenivano. Non si registrano altri feriti, ma le famiglie della palazzina sono state fatte sfollare per precauzione. Sono rimaste lievemente intossicate anche due persone che sono state ricoverate e già dimesse. I vigili del fuoco hanno lavorato con autobotti e squadre in supporto da Genova e Massa Carrara. I due Vigili del fuoco feriti sono stati dimessi ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 dicembre 2020) Grande spavento a Natale in centro alla. Unha letteralmente devastato l’ultimodi unain via del. Potrebbe esser stato un cortocircuito dell’impianto di illuminazione di un albero di Natale a generare le fiamme che hanno scatenato il rogo. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento. Due vigili del fuoco sono rimastimentre intervenivano. Non si registrano altri, ma le famiglie dellasono state fatte sfollare per precauzione. Sono rimaste lievemente intossicate anche due persone che sono state ricoverate e già dimesse. I vigili del fuoco hanno lavorato con autobotti e squadre in supporto da Genova e Massa Carrara. I due Vigili del fuocosono stati dimessi ...

