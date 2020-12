La Russia ha autorizzato la somministrazione del vaccino Sputnik V agli over 60

Leggi su tpi

(Di sabato 26 dicembre 2020), ok alanti-CovidV per gli ultrasessantenni Il ministero della Salute russo haoggi la vaccinazione contro il Covid-19 per gli60 con il preparato russoV, finora limitato alla fascia d’età 18-60 anni. “Il ministero della Salute ha approvato le modifiche alle istruzioni per l’uso del farmaco. Così, anche i cittadini di età superiore ai 60 anni potranno essere vaccinati contro il coronavirus”, ha detto Mikhail Murashko, ministro della Salute, alla televisione pubblica. Murashko ha sottolineato che le ultime analisi hanno confermato che l’uso delloV non comporta alcun rischio per gli anziani che così potranno partecipare alla campagna di vaccinazione cominciata il 15 dicembre. L’annuncio di Putin ad agosto: ...