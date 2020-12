La polemica Heather Parisi-Burioni sul vaccino (per chi se la fosse persa) (Di sabato 26 dicembre 2020) L'ultimo tweet è di Burioni, nel pomeriggio del 26 dicembre: "Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il problema in questo momento è che siano disponibili senza ritardi i vaccini per tutti quelli che vogliono vaccinarsi.Nessun ritardo può essere tollerato". A mo' di conclusione della vicenda.In precedenza aveva affermato: "Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram". Così il virologo Burioni, docente all`università Vita-Salute San Raffaele di Milano, aveva risposto ai dubbi della showgirl Heather Parisi la cui scelta di non vaccinarsi contro il SARS-CoV-2 perché - secondo lei - il vaccino non è non sicuro è stata duramente criticata sui social e dai ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 dicembre 2020) L'ultimo tweet è di, nel pomeriggio del 26 dicembre: "Il problema in questo momento non sonoche non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il problema in questo momento è che siano disponibili senza ritardi i vaccini per tutti quelli che vogliono vaccinarsi.Nessun ritardo può essere tollerato". A mo' di conclusione della vicenda.In precedenza aveva affermato: "Più che essere attaccata se non fa ile si ammala si attacca. Al tram". Così il virologo, docente all`università Vita-Salute San Raffaele di Milano, aveva risposto ai dubbi della showgirlla cui scelta di non vaccinarsi contro il SARS-CoV-2 perché - secondo lei - ilnon è non sicuro è stata duramente criticata sui social e dai ...

