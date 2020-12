"La mia compagna...". Al Bano e Loredana Lecciso, un annuncio inaspettato. Ufficiale: la crisi non c'è (Di sabato 26 dicembre 2020) Lo ribadisce ancora una volta: “La mia compagna è straordinaria”. E Al Bano Carrisi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, chiude di nuovo il cerchio. Tra lui e Loredana Lecciso c'è un rapporto d'amore che sconfina e supera ogni ostacolo. Carrisi, che con sua figlia Jasmine ha spopolato a The voice senior, mette subito le cose in chiaro: nessun triangolo di fuoco a Cellino. Il Leone di Puglia sta vivendo un momento bellissimo con Loredana e i suoi figli, Jasmine e Bido. Nessun gossip. Tanta serenità in un Natale trascorso assieme, lontano dai riflettori, nel cuore della sua casa nelle Tenute alle porte di Brinidisi. Carrisi è sereno: lavora con enorme successo in tutto il mondo. E, mentre va in onda la sua intervista su Canale5, in Rai da giorni si parla della sua riconferma con Jasmine e gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Lo ribadisce ancora una volta: “La miaè straordinaria”. E AlCarrisi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, chiude di nuovo il cerchio. Tra lui ec'è un rapporto d'amore che sconfina e supera ogni ostacolo. Carrisi, che con sua figlia Jasmine ha spopolato a The voice senior, mette subito le cose in chiaro: nessun triangolo di fuoco a Cellino. Il Leone di Puglia sta vivendo un momento bellissimo cone i suoi figli, Jasmine e Bido. Nessun gossip. Tanta serenità in un Natale trascorso assieme, lontano dai riflettori, nel cuore della sua casa nelle Tenute alle porte di Brinidisi. Carrisi è sereno: lavora con enorme successo in tutto il mondo. E, mentre va in onda la sua intervista su Canale5, in Rai da giorni si parla della sua riconferma con Jasmine e gli ...

DianaMartinuzz1 : RT @louehke: una mia compagna del liceo è andata a convivere. io che aspetto l'inizio di sçk sul divano con il vino: ???????? - gdslian : poi però ci stavo prendendo la mano ed ho iniziato a fare gli slalom e mi sentivo una forza, e fin qua tutto bene.… - Federica_SCK : RT @louehke: una mia compagna del liceo è andata a convivere. io che aspetto l'inizio di sçk sul divano con il vino: ???????? - intaerstellarr : penso sempre a quella volta quando una mia compagna (fan di After) era scioccata e schifata che in realtà Hardin er… - marcococco19 : @EleciaoEle Per questa leggerezza ho quasi perso il mio grande amore .non c’era nessuna malizia Ele .la mia compagn… -