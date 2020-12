La lettera del rappresentante d’istituto ai propri compagni: “Smarriti e confusi, ma non abbiamo mai mollato” (Di sabato 26 dicembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera indirizzata agli studenti in qualità di rappresentante d’istituto del “IISS Mauro Perrone” di Castellaneta, Daniele Schito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 dicembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo laindirizzata agli studenti in qualità didel “IISS Mauro Perrone” di Castellaneta, Daniele Schito. L'articolo .

NicolaPorro : Ho ricevuto questa lettera dove viene fatta un’analisi della ???????????????????? ???????????? di #Conte ieri sera. Vi invito a leg… - marcotravaglio : ARTIGLIO FONTANA Miseramente fallito come presidente di Regione, Artiglio Fontana diventa editorialista del Corrier… - Eurosport_IT : Dall'hashtag #RBTorino alla lettera a Trump, i tifosi del Torino hanno messo 'in vendita' il club sui social ???? - sulsitodisimone : RT @iacopo_melio: L’inferno è al reparto Covid del San Giuseppe, e due notti fa, in un momento di tregua, ho scritto una lettera per raccon… - Andrea84it : RT @iacopo_melio: L’inferno è al reparto Covid del San Giuseppe, e due notti fa, in un momento di tregua, ho scritto una lettera per raccon… -