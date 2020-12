La grandinata fatale | Niki muore a Natale sotto gli occhi dell’amico

Leggi su chenews

(Di sabato 26 dicembre 2020) Unain provincia di Reggio Emilia, il giorno di. L’auto impazzisce e la strada si porta via. l’auto dopo l’incidenteUnafuori stagione, il giorno di. Unaper un giovane di soli 23 anni. Era in auto con un amico 31enne. L’improvvisa caduta di ghiaccio dal cielo deve avere colto di sopresa il giovane che era alla guida. Una sbandata, un pesantissimo palo di cemento e la corsa che finisce in un fosso.De Marco non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi repentini e il trasporto d’urgenza in ospedale. Troppo forte per lui il primo impatto contro il cemento. L’amico è rimasto ferito in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente, al vaglio dei carabinieri ...