La foto di Salvini con i City Angels: non ha definito la signora una clochard. Ecco come è andata (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 25 dicembre 2020 il senatore Matteo Salvini, leader della Lega, ha accompagnato la madrina dei City Angels Daniela Javarone per consegnare dei doni a Milano. Il senatore pubblica una foto dove, insieme alla madrina dell’associazione di volontariato milanese, consegna un dono a una signora all’interno di un cortile, ma il figlio contesta sui social l’accaduto. «Vi ricordo che mia madre non è una clochard che vive in mezzo alla strada, ma in quanto nera è utile alla loro propaganda buonista» scrive Miky Tibello nel suo post Facebook. Salvini ha sostenuto che fosse una senzatetto? No. Per chi ha fretta Non risultano post o interventi dove Matteo Salvini definisca la signora nella foto una ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 25 dicembre 2020 il senatore Matteo, leader della Lega, ha accompagnato la madrina deiDaniela Javarone per consegnare dei doni a Milano. Il senatore pubblica unadove, insieme alla madrina dell’associazione di volontariato milanese, consegna un dono a unaall’interno di un cortile, ma il figlio contesta sui social l’accaduto. «Vi ricordo che mia madre non è unache vive in mezzo alla strada, ma in quanto nera è utile alla loro propaganda buonista» scrive Miky Tibello nel suo post Facebook.ha sostenuto che fosse una senzatetto? No. Per chi ha fretta Non risultano post o interventi dove Matteodefinisca lanellauna ...

CarloCalenda : Conte rimarrà in versione TER. E come abbiamo dimenticato le foto con Salvini dimenticheremo questa sceneggiata. Gl… - Azione_it : 'Conte rimarrà in versione Ter. Dimenticheremo questa sceneggiata come abbiamo dimenticato le foto con Salvini. Tra… - MariaRo99325323 : @CityAngelsItaly vogliamo finire con questa pagliacciata? Inutile il vostro dissociarsi. Parlano le foto del vostro… - PietroCalabrese : RT @Iperbole_: Ieri Salvini si è fatto pubblicità 'consegnando doni ai clochard' Peccato che il figlio della donna in foto abbia precisato… -