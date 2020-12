La denuncia di Bergoglio | mai i cristiani così perseguitati

(Di sabato 26 dicembre 2020) Detta da un Pontefice, la cosa fa impressione: ioggi "sono più che nei primi tempi della Chiesa". Più dei tempi di Diocleziano e Decio. Cristianesimo religione illecita, oggi come allora. Oggi più di allora. Papa Francesco parla nella solitudine dei Sacri Palazzi, imposta dal coronavirus, ma la sua è la solitudine della religione che pure raccoglie un quinto della popolazione mondiale. Difficile immaginare che possa essere oggetto di discriminazioni o peggio. Eppure è; i dati parlano di 260 milioni di vittime del fenomeno, forse anche più. L'odio alla fede assume molte forme, e si traveste di motivazioni anche sociali, anche economiche. Ma la sostanza è sempre quella. Per questo il Pontefice li ricorda nella giornata che il calendario dedica alla memoria del primo martire, quello Stefano ebreo ...

Il silenzio degli innocenti Sono loro, i perseguitati nel silenzio, i primi di questi "santi nascosti" che Bergoglio indica come coloro che veramente "cambiano il corso della Storia": "i santi della ...Questa svolta, conclamata sotto il pontificato di Bergoglio, è in realtà in linea con i suoi due ... nel 2018 puntando l’indice contro un male endemico spesso al centro di denunce da parte dei vescovi ...