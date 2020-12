La corsa in auto verso il Natale: il fiume si prende madre e figlio (Di sabato 26 dicembre 2020) Stavano completando tutti gli ultimi acquisti per il Natale, ma sono morti insieme nell’antiviglia, mamma e figlio. Una madre di 69 anni ed il figlio di 27 anni non sono tornati a casa per Natale. Finiti entrambi con la macchina nelle acque gelide dell’Adige i due, sono morti annegati. Tragedia consumatasi a Rovereto, in provincia di Trento, dove la donna ed il ragazzo sono precipitati nel fiume con un’Alfa Romeo Giulietta. Le vittime, di cui l’identità non è stata ancora svelata, erano entrambi residenti in trentino e stavano andando a fare gli ultimi regali in vista del Natale. LEGGI ANCHE >>> Roma, incidente a catena in autostrada: 1 morto e due feriti LEGGI ANCHE >>> Muore decapitato: tragico incidente in ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020) Stavano completando tutti gli ultimi acquisti per il, ma sono morti insieme nell’antiviglia, mamma e. Unadi 69 anni ed ildi 27 anni non sono tornati a casa per. Finiti entrambi con la macchina nelle acque gelide dell’Adige i due, sono morti annegati. Tragedia consumatasi a Rovereto, in provincia di Trento, dove la donna ed il ragazzo sono precipitati nelcon un’Alfa Romeo Giulietta. Le vittime, di cui l’identità non è stata ancora svelata, erano entrambi residenti in trentino e stavano andando a fare gli ultimi regali in vista del. LEGGI ANCHE >>> Roma, incidente a catena instrada: 1 morto e due feriti LEGGI ANCHE >>> Muore decapitato: tragico incidente in ...

buongior1 : URTA L'AUTO CON LA BICI DA CORSA - PBordelli : Sono nato in casa, come si nasceva una volta. Dopo un paio d'ore iniziai ad avere problemi respiratori, respiravo s… - marcong63 : RT @Teso4zampe: Montelibretti, trovato tra le auto in corsa. Chi lo ha smarrito? - - AndreaMarano11 : RT @mdipatrizi5: @AndreaMarano11 @fanpage Questo è Natale,per ciò Dio si è fatto uomo ! no corsa al consumismo o pianti perchè alcuni non g… - crisps93 : Stavo facendo la mia corsa quotidiana in bici sulla pista ciclabile/pedonale senza maschera. Un papà covidiota ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : corsa auto Ford svela la prima auto da corsa che arriva dai videogame Virgilio Motori La corsa in auto verso il Natale: il fiume si prende madre e figlio

Stavano completando tutti gli ultimi acquisti per il Natale, ma sono morti insieme nell'antiviglia, mamma e figlio.

Auto finisce nel fiume, morti madre e figlio

Prima è stato ripescato il robot e solo con l'arrivo del buio i sub hanno imbrigliato l'auto, nelle gelide acque dell'Adige e si è tentato di riportarla a galla. (il Dolomiti) Ieri l'hanno trovata a ...

Stavano completando tutti gli ultimi acquisti per il Natale, ma sono morti insieme nell'antiviglia, mamma e figlio.Prima è stato ripescato il robot e solo con l'arrivo del buio i sub hanno imbrigliato l'auto, nelle gelide acque dell'Adige e si è tentato di riportarla a galla. (il Dolomiti) Ieri l'hanno trovata a ...