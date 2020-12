La beneficenza non ha colore politico La madrina dei City Angels si dimette per protesta | Io e Salvini amici da sempre

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo la polemica scatenata, Daniela Javarone si è dimessa. "Mi dimetto dadeiperché in un movimento schierato politicamente non ci sto". È quanto ha detto all'Ansa dopo la polemica sollevata per essere stata accompagnata da Matteo. Il leader della Lega nel giorno di Natale ha distribuito pacchi dono agli anziani milanesi. Un'iniziativa da cui il fondatore dell'associazione, Mario Furlan, ha preso le distanze, spiegando di non saperne nulla. "Mario continua a dire che non glielo avevo detto, evidentemente c'è stato un fraintendimento - ha detto sconcertata - ma davvero non capisco quale problema ci sia, visto che ci sono decine di foto dicon i, che hannoospitato politici di tutti i tipi, da Sala ...