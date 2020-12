Kirk Cameron di Genitori in Blue Jeans organizza "protesta pacifica" no mask: "Un irresponsabile" (Di sabato 26 dicembre 2020) Kirk Cameron organizza cori natalizi in piena emergenza COVID e senza mascherina, guadagnandosi le critiche e i richiami del dipartimento della salute di Los Angeles. Kirk Cameron, ex-star di Genitori in Blue Jeans, ha organizzato un nuovo evento pubblico privo di mascherine, contravvenendo ai protocolli e alle linee guide di sicurezza della contea di Los Angeles. Definito dall'attore come "Christmas Caroling Peaceful protest" (ovvero un coro natalizio atto a protestare pacificamente), l'evento ha radunato quasi 100 persone nella zona del centro commerciale The Oaks, Ventura County, ironicamente, come riporta anche The Wrap, nelle vicinanze di un centro per effettuare test sulla positività al COVID-19. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 dicembre 2020)cori natalizi in piena emergenza COVID e senza mascherina, guadagnandosi le critiche e i richiami del dipartimento della salute di Los Angeles., ex-star diin, hato un nuovo evento pubblico privo di mascherine, contravvenendo ai protocolli e alle linee guide di sicurezza della contea di Los Angeles. Definito dall'attore come "Christmas Caroling Peaceful protest" (ovvero un coro natalizio atto aremente), l'evento ha radunato quasi 100 persone nella zona del centro commerciale The Oaks, Ventura County, ironicamente, come riporta anche The Wrap, nelle vicinanze di un centro per effettuare test sulla positività al COVID-19. ...

Kirk Cameron, ex-star di Genitori in Blue Jeans, ha organizzato un nuovo evento pubblico privo di mascherine, contravvenendo ai protocolli e alle linee guide di sicurezza della contea di Los Angeles ...

