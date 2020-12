Kim Cattrall spiega perché non sarà Samantha in Sex and The City versione revival (Di sabato 26 dicembre 2020) Kim Cattrall, coerentemente con quanto da sempre sostenuto, non farà parte di un eventuale progetto di revival tornando nei panni di Samantha in Sex and The City: la HBO sta valutando l’idea di riportare in vita l’iconica serie, ma senza di lei. Ne farebbero parte, invece, la protagonista Sarah Jessica Parker (Carrie) e le altre interpreti Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda). Dopo aver vestito i panni della guru delle pubbliche relazioni Samantha in Sex and The City per sei stagioni e due film sequel, la Cattral non darà la sua disponibilità ad un’operazione revival. Il ruolo della libertina e irriverente Samantha Jones le ha regalato cinque nomination agli Emmy Award e quattro ai Golden Globe, che ha vinto nel 2002 come migliore ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Kim, coerentemente con quanto da sempre sostenuto, non farà parte di un eventuale progetto ditornando nei panni diin Sex and The: la HBO sta valutando l’idea di riportare in vita l’iconica serie, ma senza di lei. Ne farebbero parte, invece, la protagonista Sarah Jessica Parker (Carrie) e le altre interpreti Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda). Dopo aver vestito i panni della guru delle pubbliche relazioniin Sex and Theper sei stagioni e due film sequel, la Cattral non darà la sua disponibilità ad un’operazione. Il ruolo della libertina e irriverenteJones le ha regalato cinque nomination agli Emmy Award e quattro ai Golden Globe, che ha vinto nel 2002 come migliore ...

ceroplus_ : «Sex and the City»: Kim Cattrall no será de la partida - entreriosnoti : “Sex and the City”: Kim Cattrall no será de la partida - clikservernet : Sex and the City, Kim Cattrall: “Revival? Non riuscirei a fare qualcosa che non voglio” - Noovyis : (Sex and the City, Kim Cattrall: 'Revival? Non riuscirei a fare qualcosa che non voglio') Playhitmusic - - RumberaAragua_ : #Entretenimiento Sex and the City volverá, pero sin Kim Cattrall (Samantha) #24Diciembre -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Cattrall Kim Cattrall e Sara Jessica Parker: lite senza fine Vogue Italia Sex and the City revival: perché Samantha non ci sarà

Kim Cattrall ha parlato del revival di Sex and the City ordinato da HBO Max, spiegando come la sua esperienza nel ruolo di Samantha Jones sia definitivamente conclusa e dicendosi fortunata di poter sc ...

Sex and the city reboot, Samantha ci sarà? | L’attrice rompe il silenzio

L’attesissimo reboot di ‘Sex and the city’ potrebbe non avere la presenza di Kim Cattrall, l’attrice che ha interpretato Samantha. Sarà vero? In passato, la stessa attrice aveva infatti dichiarato di ...

Kim Cattrall ha parlato del revival di Sex and the City ordinato da HBO Max, spiegando come la sua esperienza nel ruolo di Samantha Jones sia definitivamente conclusa e dicendosi fortunata di poter sc ...L’attesissimo reboot di ‘Sex and the city’ potrebbe non avere la presenza di Kim Cattrall, l’attrice che ha interpretato Samantha. Sarà vero? In passato, la stessa attrice aveva infatti dichiarato di ...