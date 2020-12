Katia Follesa shock, ecco perchè non vuole sposare Angelo Pisani (Di sabato 26 dicembre 2020) Katia Follesa shok, l’attrice e comica ha raccontato più volte il suo rapporto con il compagno Angelo, svelando anche i motivi per i quali non si sono sposati. Katia Follesa (fonte foto: Instagram, @ katioska76)Questo pomeriggio sarà ospite della nuova puntata di Verissimo in onda come sempre su Canale Cinque con Silvia Toffanin per una giornata dedicata al Natale. La comica che ha ottenuto popolarità grazie a Zelig è stata più volte nello salotto di Canale Cinque e oggi ci torna con piacere. Quello che forse nessuno sa è che la donna non è mai arrivata alle nozze con il suo compagno Angelo Pisani, anche lui molto conosciuto con cui ha anche una figlia Agata e i motivi non sono mai stati chiari. Hanno avuto sempre un rapporto molto turbolento che li ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020)shok, l’attrice e comica ha raccontato più volte il suo rapporto con il compagno, svelando anche i motivi per i quali non si sono sposati.(fonte foto: Instagram, @ katioska76)Questo pomeriggio sarà ospite della nuova puntata di Verissimo in onda come sempre su Canale Cinque con Silvia Toffanin per una giornata dedicata al Natale. La comica che ha ottenuto popolarità grazie a Zelig è stata più volte nello salotto di Canale Cinque e oggi ci torna con piacere. Quello che forse nessuno sa è che la donna non è mai arrivata alle nozze con il suo compagno, anche lui molto conosciuto con cui ha anche una figlia Agata e i motivi non sono mai stati chiari. Hanno avuto sempre un rapporto molto turbolento che li ...

