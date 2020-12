Katia Follesa/ Quanti chili ha perso? "Sono cardiopatica e il peso incide..." (Di sabato 26 dicembre 2020) Katia Follesa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice di Real Time parlerà di successi, chili persi e dei problemi di salute Leggi su ilsussidiario (Di sabato 26 dicembre 2020)ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice di Real Time parlerà di successi,persi e dei problemi di salute

CorriereCitta : Katia Follesa: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figlia, #Verissimo #katiafollesa - zazoomblog : Katia Follesa la ricordate a Zelig? Com’è cambiata la comica dagli esordi ad oggi - #Katia #Follesa #ricordate… - SarraLuca73 : @LelaDipi Pazza! hai visto che è capitato a Katia Follesa per aver messo foto in cui appariva dimagrita? Come minim… - FrancescaDiLuca : @alessiomarncc E lei Katia Follesa? ?? -