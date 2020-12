Katia Follesa, la ricordate a Zelig? Com’è cambiata la comica dagli esordi ad oggi (Di sabato 26 dicembre 2020) ricordate Katia Follesa a Zelig? La comica da ieri ad oggi è cambiata…Guardate questo scatto insieme a Valeria Graci! Il suo nome completo è Katiuscia Follesa, in arte Katia: è nata a Giussano nel 1976. La Follesa è diventata nota nel 2001 quando insieme alla sua amica e collega Valeria Graci ha creato il duo: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 26 dicembre 2020)? Lada ieri ad…Guardate questo scatto insieme a Valeria Graci! Il suo nome completo è Katiuscia, in arte: è nata a Giussano nel 1976. Laè diventata nota nel 2001 quando insieme alla sua amica e collega Valeria Graci ha creato il duo: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

SarraLuca73 : @LelaDipi Pazza! hai visto che è capitato a Katia Follesa per aver messo foto in cui appariva dimagrita? Come minim… - FrancescaDiLuca : @alessiomarncc E lei Katia Follesa? ?? - picchiasebino05 : #90giorniperinnamorarsi a me katia follesa gia sta sul cazzo quandofa i programmi figuriamoci quando sta a casa sua - andreatorti90 : Cara @realtimetvit, con tutto l'affetto per Katia Follesa e famiglia... dovevi proprio far loro spazio spostando… - babs_breaking : A me Katia Follesa non sta affatto simpatica e mi dispiace pure...?? #tvtalk -