Katia Follesa, il marito Angelo Pisani e la figlia Agata: "Un trio più forte degli haters"

Attaccata spesso dagli haters, Katia Follesa è riuscita sempre a rialzarsi grazie al supporto della sua splendida famiglia. Conoscete suo marito Angelo e la figlia Agata? (Foto Instagram)Katia Follesa è una delle ospiti odierne della puntata speciale di Verissimo. Stando alle indiscrezioni, la comica, oltre a rallegrarci il pomeriggio con risate e sketch, parlerà anche di una questione molto delicata: una patologia cardiaca che l'affligge da molto tempo. Katia sarà ospite insieme a suo marito Angelo Pisani: i due racconteranno la loro vita di coppia e il rapporto con la loro splendida figlia di 10 anni Agata.

