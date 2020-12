Karl Lagerfeld rivoluzione: vista l’uso delle pelli esotiche (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo aver bandito l’utilizzo di pellicce, Karl Lagerfeld continua la sua battaglia per la salvaguardia dell’ambiente. Da adesso non potranno essere utilizzate nemmeno pelli esotiche. Il marchio Karl Lagerfeld ha ufficializzato che da adesso non produrrà più capi con pelli di origine esotica. Nel Dicembre 2019 l’annuncio dello stop all’utilizzo di pellicce, questo Natale un ulteriore passo avanti verso la sensibilizzazione e lotta per la salvaguardia del pianeta. In collaborazione con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo aver bandito l’utilizzo dicce,continua la sua battaglia per la salvaguardia dell’ambiente. Da adesso non potranno essere utilizzate nemmeno. Il marchioha ufficializzato che da adesso non produrrà più capi condi origine esotica. Nel Dicembre 2019 l’annuncio dello stop all’utilizzo dicce, questo Natale un ulteriore passo avanti verso la sensibilizzazione e lotta per la salvaguardia del pianeta. In collaborazione con Articolo completo: dal blog SoloDonna

