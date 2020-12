Juventus, De Ligt: «Con Pirlo sento come se potessi fare ciò che voglio» (Di sabato 26 dicembre 2020) Matthijs de Ligt ha descritto quelle che sono le differenze maggiori fra la Juventus di Andrea Pirlo e quella di Maurizio Sarri Nel corso della sua intervista per The Athletic, Matthijs de Ligt ha descritto quelle che sono le differenze maggiori fra il sistema tattico della Juventus di Andrea Pirlo rispetto a quello utilizzato da Maurizio Sarri. GIOCO DI SARRI RISPETTO A GIOCO DI Pirlo – «Nella fase di costruzione penso che siamo più flessibili rispetto all’anno scorso. Nella passata stagione avevamo sempre il 4-3-3. Tutto era molto chiaro rispetto a ciò che dovevamo fare. Ma ogni tanto forse mancavamo in flessibilità, ora ne abbiamo di più. Mi piace molto. È un po’ più simile all’Ajax. Penso che adesso stia più all’intuizione del singolo e mi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Matthijs deha descritto quelle che sono le differenze maggiori fra ladi Andreae quella di Maurizio Sarri Nel corso della sua intervista per The Athletic, Matthijs deha descritto quelle che sono le differenze maggiori fra il sistema tattico delladi Andrearispetto a quello utilizzato da Maurizio Sarri. GIOCO DI SARRI RISPETTO A GIOCO DI– «Nella fase di costruzione penso che siamo più flessibili rispetto all’anno scorso. Nella passata stagione avevamo sempre il 4-3-3. Tutto era molto chiaro rispetto a ciò che dovevamo. Ma ogni tanto forse mancavamo in flessibilità, ora ne abbiamo di più. Mi piace molto. È un po’ più simile all’Ajax. Penso che adesso stia più all’intuizione del singolo e mi ...

