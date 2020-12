Juventus | Burdisso | «Futuro Dybala? Mi auguro una cosa»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Nicolas, ex giocatore argentino e direttore sportivo, ha parlato di Pauloe del suo momento allaNicolas, direttore sportivo ed ex calciatore argentino che conosce molto bene la Serie A, ha parlato di Pauloe della sua stagione con la maglia della– «Sono sorpreso. Conosco bene lui e la sua mentalità e pensavo potesse diventare in poco tempo il campione che tutti ci aspettavamo diventasse. Lui ha colpi che non sono comuni…». CAMBIARE SQUADRA – «No, io spero possa restare alla. Credo nella continuità del progetto tecnico e un campione del genere deve cambiare squadra solo se non ci sono più i margini per ricucire lo strappo. Credo e minon sia questo il ...