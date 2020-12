'Juve o Milan per Rudiger se lascia il Chelsea: servono 15 milioni' (Di sabato 26 dicembre 2020) LONDRA (Inghilterra) - Aria di divorzio in casa Chelsea con l'ex difensore della Roma , Toni Rudiger. Nelle gerarchie di Frank Lampard Thiago Silva, Zouma, Tomori e Christensen sono davanti al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 dicembre 2020) LONDRA (Inghilterra) - Aria di divorzio in casacon l'ex difensore della Roma , Toni. Nelle gerarchie di Frank Lampard Thiago Silva, Zouma, Tomori e Christensen sono davanti al ...

ZZiliani : Disperato per aver dovuto espellere #Cuadrado (ma gliel’ha detto il VAR), #LaPenna fischia solo punizioni per la Ju… - realvarriale : La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. - AlighieriEl : @Marco77018284 @CalcioFinanza A parte che è tutto da vedere.... e poi sempre meglio di questa vergogna. Per l'ital… - zazoomblog : Juventus Vignola: “Milan e Inter non mollano ma la Juve ha tutte le possibilità di vincere lo scudetto” - #Juventus… - AlbeFarted : @Pirichello l'Inter di Mazzarri, la Juve di Ferrara e il Milan di Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Milan Calciomercato, duello Juve-Milan: arrivano conferme dall’Inghilterra Juventus News 24 Rudiger via dal Chelsea? Due italiane interessate all’ex Roma

Una notizia che ha sicuramente eco anche in Italia. Sul nazionale tedesco, infatti, ci sarebbe anche l’interesse di Juventus e Milan. Base d’asta 15 milioni di euro con Borussia Dortmund, Lipsia e ...

Boxing Day, non solo Arsenal-Chelsea: dove si gioca a Santo Stefano

I gunners non vincono una partita dal 1 novembre e con la recente eliminazione per mano del City dalla Coppa di Lega ed il… Leggi ...

Una notizia che ha sicuramente eco anche in Italia. Sul nazionale tedesco, infatti, ci sarebbe anche l’interesse di Juventus e Milan. Base d’asta 15 milioni di euro con Borussia Dortmund, Lipsia e ...I gunners non vincono una partita dal 1 novembre e con la recente eliminazione per mano del City dalla Coppa di Lega ed il… Leggi ...