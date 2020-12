Juanfran e le sfide con Neymar | “Ci ho litigato spesso perché il suo stile di gioco provoca chi lo marca…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 26 dicembre 2020) Sono state tante lecontroe Juan Francisco Torres, per tutti solo, non le ha certo dimenticate. L'ex difensore dell'Atletico Madrid, oggi al San Paolo, ha voluto ricordare alcuni incontri molto ravvicinati con il brasiliano parlando al canale Desimpedidos. Nelle sue parole non sono mancate alcune critiche nei confronti dell'atteggiamento di O'Ney, almeno quello da lui conosciuto.: "Lodiditorio..."caption id="attachment 1070907" align="alignnone" width="750"(getty images)/caption"Penso fosse davvero difficile affrontarloha unodichechi lo marca", ...