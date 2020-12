Italia zona rossa a Santo Stefano: ecco il MODULO in PDF editabile necessario per gli spostamenti (Di sabato 26 dicembre 2020) Fino al 27 dicembre l’Italia intera sarà rossa. Vietati gli spostamenti se non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 dicembre 2020) Fino al 27 dicembre l’intera sarà. Vietati glise non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. L'articolo .

fattoquotidiano : Natale in zona rossa, il Viminale: “Alla Vigilia 82mila controlli in tutta Italia. 826 multe” - LegaSalvini : ITALIA ZONA ROSSA PER NATALE, PER I CLANDESTINI SEMPRE ZONA VERDE! - LegaSalvini : ZONA ROSSA SBAGLIATA IN TUTTA ITALIA. BASSETTI SPIANA CONTE - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Italia ancora zona rossa, cosa si può fare oggi - serenamia5 : RT @ValerioUrso2: Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio la Liguria e l'Italia intera saranno zona ross… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona Italia zona rossa a Natale: tutto quello che c’è da sapere. MODULO in PDF editabile per gli spostamenti Orizzonte Scuola Zona arancione, cosa si può fare dal 28 al 30 dicembre in Veneto e in Italia

Ancora due giorni di chiusura totale, poi da lunedì fino al 30 dicembre (e anche il 4 gennaio) l'Italia tornerà “arancione”. Quindi verranno riaperte ...

Italia ancora zona rossa, cosa si può fare oggi

Anche per la giornata di oggi, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tutta Italia è zona rossa. Ma quali sono misure e regole adottate dal governo per fronteggiare i rischi legati alla diffusione ...

Ancora due giorni di chiusura totale, poi da lunedì fino al 30 dicembre (e anche il 4 gennaio) l'Italia tornerà “arancione”. Quindi verranno riaperte ...Anche per la giornata di oggi, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tutta Italia è zona rossa. Ma quali sono misure e regole adottate dal governo per fronteggiare i rischi legati alla diffusione ...