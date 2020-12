Italia, trovato focolaio della variante Inglese. Ecco dove (Di sabato 26 dicembre 2020) Luca Zaia torna in diretta oggi, dalla sede della Protezione civile di Marghera, per aggiornare la popolazione sulla situazione coronavirus nel Veneto. La regione è infatti maglia nera per numero di contagi: dai dati di ieri la percentuale di positivi sul numero dei tamponi è balzata al 36,3 per cento contro il 12,5 della media nazionale. Zaia: «I nostri laboratori hanno trovato i virus Inglese tra i nostri contagiati. La vigilia di Natale gli studiosi e i ricercatori hanno lavorato e scoperto che la variante Inglese è presente anche nella nostra regione. Abbiamo ora la conferma che il virus estivo non era lo stesso che circola da qualche mese. Si tratta di una notizia strepitosa» Interviene la dottoressa Ricci, direttore Istituto zooprofilattico delle Venezie: «Da inizio ... Leggi su howtodofor (Di sabato 26 dicembre 2020) Luca Zaia torna in diretta oggi, dalla sedeProtezione civile di Marghera, per aggiornare la popolazione sulla situazione coronavirus nel Veneto. La regione è infatti maglia nera per numero di contagi: dai dati di ieri la percentuale di positivi sul numero dei tamponi è balzata al 36,3 per cento contro il 12,5media nazionale. Zaia: «I nostri laboratori hannoi virustra i nostri contagiati. La vigilia di Natale gli studiosi e i ricercatori hanno lavorato e scoperto che laè presente anche nella nostra regione. Abbiamo ora la conferma che il virus estivo non era lo stesso che circola da qualche mese. Si tratta di una notizia strepitosa» Interviene la dottoressa Ricci, direttore Istituto zooprofilattico delle Venezie: «Da inizio ...

