Italia in zona rossa: cosa si può fare e cosa no (Di sabato 26 dicembre 2020) Restano in vigore le misure restrittive decise dal governo per le festività natalizie. Fino all'Epifania si alterneranno dieci giorni rossi e quattro arancioni. Per uscire di casa sarà necessario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 dicembre 2020) Restano in vigore le misure restrittive decise dal governo per le festività natalizie. Fino all'Epifania si alterneranno dieci giorni rossi e quattro arancioni. Per uscire di casa sarà necessario ...

fattoquotidiano : Natale in zona rossa, il Viminale: “Alla Vigilia 82mila controlli in tutta Italia. 826 multe” - Adnkronos : Italia ancora zona rossa, cosa si può fare oggi - LegaSalvini : ITALIA ZONA ROSSA PER NATALE, PER I CLANDESTINI SEMPRE ZONA VERDE! - luigiasero : Anche oggi Italia Zona rossa, cosa si può fare? - LuciaRagone : RT @ImolaOggi: Italia zona rossa? Mentre Lamorgese schiera 70mila agenti per perseguitare gli italiani, 168 'migranti' sbarcano tranquillam… -