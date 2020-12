Investito mentre va in bici: Alex muore a 42 anni nel giorno di Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) . Era un imprenditore conosciuto in paese Aveva deciso di fare un giro in bici Alex Stella, imprenditore di Saronno (Varese). Purtroppo, però, un’auto lo ha Investito sulla tangenziale che da Saronno va a Solaro e Ceriano Laghetto. Il 42enne è morto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) . Era un imprenditore conosciuto in paese Aveva deciso di fare un giro inStella, imprenditore di Saronno (Varese). Purtroppo, però, un’auto lo hasulla tangenziale che da Saronno va a Solaro e Ceriano Laghetto. Il 42enne è morto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Migrante investito nel Reggino, il Comitato 7 agosto raccoglie fondi per gilet luminescenti

VIDEO | Mobilitazione dopo l'incidente nella strada buia del Corap. L'associazione vuole distribuire agli immigrati un indumento che può salvare la vita di chi è costretto a muoversi in bicicletta ...

Migrante investito nel Reggino, il Comitato 7 agosto raccoglie fondi per gilet luminescenti

VIDEO | Mobilitazione dopo l'incidente nella strada buia del Corap. L'associazione vuole distribuire agli immigrati un indumento che può salvare la vita di chi è costretto a muoversi in bicicletta ...