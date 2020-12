Inter | nuovo attacco di De Boer | «Era un vespaio incredibile»

Leggi su calcionews24

Frank de Boer è tornato a parlare dell'Inter, attaccando nuovamente il club nerazzurro Frank de Boer, c.t. dell'Olanda ed ex allenatore dell'Inter, in una intervista al portale ad.nl è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina nerazzurra. «Erano situazioni incomparabili. L'Inter era un caos, all'epoca quasi nessun allenatore avrebbe avuto successo lì. E infatti dopo di me sono arrivati altri 3 allenatori. Ovviamente io avrei dovuto fare le cose diversamente, ma la dinamica intorno alla società era complicata. Al Crystal Palace fu diverso: volevo salutare alcuni vecchi giocatori, ma questi avevano ancora molta influenza nel club».