Inizia l' operazione V-Day | i primi vaccini trasferiti da Roma nelle altre città

(Di sabato 26 dicembre 2020) Alle 7 del mattino scatta in contemporanea in tutta Europa la campagna di vaccinazione anti-Covid. In Italia le prime dosi arrivate sono già state distribuite dall'hub nazionale dell'ospedale ...

La Regione ha scelto l'Asl Teramo per l’inizio dell’operazione. Partirà domani alle ore 10.30 l’operazione “vaccino day” in Abruzzo a cura della Asl di Teramo: nel reparto di Cardiologia, nel secondo ...Cronaca - Alle 7 del mattino scatta in contemporanea in tutta Europa la campagna di vaccinazione anti-Covid. In Italia le prime dosi arrivate sono già state distribuite dall'hub nazionale ...