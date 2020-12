Influenza, mascherine e misure igieniche hanno ridotto i casi: “Ma la raccolta dati va potenziata”. In calo anche morbillo, rosolia e meningite (Di sabato 26 dicembre 2020) L’Influenza è quasi sparita. Così sembra, almeno per adesso. Nell’ultima settimana (14-20 dicembre) la sorveglianza Influnet, coordinata dall’Istituto superiore di sanità (Iss), ha registrato quasi 104mila casi di sindrome simil-Influenzale, con un valore di incidenza per mille assistiti di gran lunga sotto la soglia epidemica stagionale (fissata a 3,16 casi per mille assistiti): 1,7 contro 4,2 rispetto alla stessa settimana del 2019. In tutto, da quando la sorveglianza è iniziata (metà ottobre) sono stati stimati circa 1,2 milioni di cittadini che hanno preso l’Influenza. La fascia di età più colpita è stata quella 0-4 anni. “Sicuramente le misure di prevenzione anticovid, quali l’uso della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio delle mani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) L’è quasi sparita. Così sembra, almeno per adesso. Nell’ultima settimana (14-20 dicembre) la sorveglianza Influnet, coordinata dall’Istituto superiore di sanità (Iss), ha registrato quasi 104miladi sindrome simil-le, con un valore di incidenza per mille assistiti di gran lunga sotto la soglia epidemica stagionale (fissata a 3,16per mille assistiti): 1,7 contro 4,2 rispetto alla stessa settimana del 2019. In tutto, da quando la sorveglianza è iniziata (metà ottobre) sono stati stimati circa 1,2 milioni di cittadini chepreso l’. La fascia di età più colpita è stata quella 0-4 anni. “Sicuramente ledi prevenzione anticovid, quali l’uso della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio delle mani, ...

Le mascherine sono diventate uno dei simboli dell’epidemia da coronavirus: indossarle è un gesto condiviso da milioni di persone in ...

Donald Trump tra bugie e negazionismo, ma la realtà ha battuto le “verità” del presidente

Non era, in fondo, peggiore dell’influenza, e lo stop ai voli dalla Cina ... visto che dal marzo l’economia ne aveva perduti 20 milioni. Indossare le mascherine: «Non serve a nulla, l’85% di coloro ...

Le mascherine sono diventate uno dei simboli dell'epidemia da coronavirus: indossarle è un gesto condiviso da milioni di persone in ...