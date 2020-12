Infermiere del San Camillo muore di Covid a 61 anni (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA – Muore a 61 anni ucciso dalla covid 19 Alvaro Rossi, infermiere della postazione Set 118 di San Camillo – Ares 118 Roma. “Una vita spesa ad assistere, con notevole preparazione, grande amore e profonda passione il prossimo a qualunque ora del giorno e della notte”. Lo scrive sui social, Mario Balzanelli, responsabile del 118 di Taranto e presidente della Societa’ italiana sistema 118 (Sis), ricordando l’infermiere vittima dell’infezione da coronavirus morto a Roma che aveva “una grande capacità di essere soprattutto leader nella competenza più alta che caratterizza la nostra missione, quella in umanità. La Sis 118 si unisce al grande dolore dei colleghi e porge le più sentite condoglianze alla famiglia- aggiunge- Ad Alvaro un abbraccio nella prospettiva viva della fede“. Leggi su dire (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA – Muore a 61 anni ucciso dalla covid 19 Alvaro Rossi, infermiere della postazione Set 118 di San Camillo – Ares 118 Roma. “Una vita spesa ad assistere, con notevole preparazione, grande amore e profonda passione il prossimo a qualunque ora del giorno e della notte”. Lo scrive sui social, Mario Balzanelli, responsabile del 118 di Taranto e presidente della Societa’ italiana sistema 118 (Sis), ricordando l’infermiere vittima dell’infezione da coronavirus morto a Roma che aveva “una grande capacità di essere soprattutto leader nella competenza più alta che caratterizza la nostra missione, quella in umanità. La Sis 118 si unisce al grande dolore dei colleghi e porge le più sentite condoglianze alla famiglia- aggiunge- Ad Alvaro un abbraccio nella prospettiva viva della fede“.

