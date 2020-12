Inchiesta Maternità 7 Elena Bonetti | «Investiamo sulla speranza»

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 dicembre 2020) Come si useranno i fondi europei per proteggere le donne? Si può evitare che siano costrette a scegliere tra carriera e figli? Quali misure per le aziende? A conclusione della nostra, abbiamo sintetizzato e girato alla ministra della Famiglia i dubbi delle lettrici che ci hanno scritto. Abbiamo intitolato Il bambino che vorrei la prima puntata della nostra indagineperché siamo partiti da una constatazione: le italiane vorrebbero diventare madri. E non una sola volta, ma due. Poi però ci pensano, ci ripensano, alla fine rinunciano. Non ce la fanno.Temono le ripercussioni sul lavoro, non sanno a chi affidare i bambini quando arriveranno, si trovano troppo spesso, ancora oggi, a dover compiere una scelta. Sono consapevoli dovranno sobbarcarsi da sole il compito ...