In Veneto 2.523 nuovi casi e 33 morti. Zaia sulla variate Covid: «I nostri dati confermano: dietro la seconda ondata c'è un virus diverso da quello estivo» – Video (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono +2.523 i nuovi casi di Coronavirus in Veneto. Ieri la Regione ha registrato oltre 5 mila nuovi positivi – il maggior numero in Italia, il giorno prima 3.837. Aumentano anche i decessi per Covid (+33 in 24 ore) e i pazienti in terapia intensiva (+5). Anticipando i dati di uno studio sulle diverse mutazioni del Covid in Italia realizzato dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie in conferenza stampa, il presidente della Regione Luca Zaia ha ipotizzato un collegamento tra l'aumento dei casi e l'esistenza di nuove varianti del virus. Si tratta di informazioni ancora preliminari che devono essere approfondite.

Il caso scoperto la notte di Natale dai ricercatori dell'Istituto zooprofilattico. Sono due studenti molto giovani e un quarantenne. Hanno sviluppato in sintomi. Contagiato anche un loro congiunto, or ...

In Veneto, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.523 nuovi casi di coronavirus e altri 33 decessi. A comunicarlo, durante la conferenza stampa odierna, è il governatore Luca Zaia.

