Impianti sciistici potrebbero non aprire il 7 gennaio: la situazione (Di sabato 26 dicembre 2020) Gli Impianti sciistici sono stati particolarmente colpiti dal Covid-19, dato che sono delle attività particolari, che potrebbero non riaprire presto. Il Covid-19 ha distrutto la vita di tante persone e messo in ginocchia il mondo dal punto di vista economico. Sono milioni le persone che in questo periodo hanno perso il lavoro, sono state licenziate L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Glisono stati particolarmente colpiti dal Covid-19, dato che sono delle attività particolari, chenon ripresto. Il Covid-19 ha distrutto la vita di tante persone e messo in ginocchia il mondo dal punto di vista economico. Sono milioni le persone che in questo periodo hanno perso il lavoro, sono state licenziate L'articolo proviene da Inews.it.

TombaCarlo : RT @Libero_official: Sfuma l'ipotesi contenuta all'interno del #Dpcm - LucaPar91579889 : @repubblica Repubblica per gli impianti sciistici, un giornale Ge.Di - BlackOrchydea : @PonytaEle non so cara anche la svizzera è stata comprata dai cinesi qualche mese dopo noi Hanno firmato tanti bei… - zazoomblog : Troppe carenze. Il Cts frena: la riapertura degli impianti sciistici al 7 gennaio? Un segnale preoccupante -… - SimoPagliarini_ : RT @Libero_official: Sfuma l'ipotesi contenuta all'interno del #Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sciistici Coronavirus, il Cts frena: la riapertura degli impianti sciistici al 7 gennaio? "Troppe carenze" Liberoquotidiano.it Sci, il Cts boccia le linee guida delle Regioni. A rischio la riapertura degli impianti a gennaio

Due i punti critici secondo il Comitato tecnico scientifico: portata di funivie e seggiovie e vendita degli skipass: "La risalita possibile solo in zone ...

Si allontana la ripartenza dello sci, il Cts boccia le linee guida delle Regioni

ROMA – Sono state bocciate dal Cts le linee guida delle Regioni sullo sci. Il Governo ha fissato, per ora, la ripartenza degli sport invernali per il 7 gennaio, ma il no del Comitato ...

Due i punti critici secondo il Comitato tecnico scientifico: portata di funivie e seggiovie e vendita degli skipass: "La risalita possibile solo in zone ...ROMA – Sono state bocciate dal Cts le linee guida delle Regioni sullo sci. Il Governo ha fissato, per ora, la ripartenza degli sport invernali per il 7 gennaio, ma il no del Comitato ...