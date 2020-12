Il vaccino Pfizer è allo Spallanzani. Domani il V-Day, 311 giorni dopo la scoperta del paziente 'uno' di Codogno. Nel Lazio coinvolti 955 ... (Di sabato 26 dicembre 2020) Trecentoundici giorni dopo la scoperta all'ospedale di Codogno del ' paziente uno ' , il 38enne Mattia Maestri, oltre due milioni di contagiati e quasi 72mila morti, arriva finalmente il Vax Day: le ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Trecentoundicilaall'ospedale didel 'uno ' , il 38enne Mattia Maestri, oltre due milioni di contagiati e quasi 72mila morti, arriva finalmente il Vax Day: le ...

CottarelliCPI : Il furgone Pfizer varca la frontiera, passa la notte in caserma carabinieri, arriva allo Spallanzani alle 11:20.Ins… - rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - Agenzia_Ansa : Le prime 9.750 dosi di #vaccino contro il #Covid sono arrivate in Italia. Poco dopo le 9.30 il furgone che contiene… - amnesia96225614 : RT @valy_s: FINALMENTE il FURGONCINO col vaccino #Covid19 #Pfizer è arrivato allo #Spallanzani “pronto per il #VDAY” Le preziose fiale sono… - PatriziaOrlan11 : RT @CottarelliCPI: Il furgone Pfizer varca la frontiera, passa la notte in caserma carabinieri, arriva allo Spallanzani alle 11:20.Insomma,… -