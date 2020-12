“Il vaccino Pfizer causa più reazioni allergiche del previsto”. L’allarme dagli Usa (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic – Il vaccino contro il coronavirus Pfizer starebbe «causando più reazioni allergiche del previsto». L’inquietante dichiarazione arriva dallo scienziato Moncef Slaoui, il ricercatore «stellato» a capo di Warp speed, la task force voluta da Trump per produrre il vaccino e somministrarlo agli americani. Almeno sette persone allergiche al vaccino Pfizer Mercoledì scorso Slaoui ha ammesso all’emittente americana che il numero di reazioni allergiche riscontrate a seguito della somministrazione del vaccino Pfizer è maggiore rispetto ad altri vaccini: «Quella frequenza di risposte allergiche è superiore a quello che ci si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic – Ilcontro il coronavirusstarebbe «ndo piùdel». L’inquietante dichiarazione arriva dallo scienziato Moncef Slaoui, il ricercatore «stellato» a capo di Warp speed, la task force voluta da Trump per produrre ile somministrarlo agli americani. Almeno sette personealMercoledì scorso Slaoui ha ammesso all’emittente americana che il numero diriscontrate a seguito della somministrazione delè maggiore rispetto ad altri vaccini: «Quella frequenza di risposteè superiore a quello che ci si ...

