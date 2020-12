Il vaccino anti-Covid è in Italia, oggi la distribuzione su tutto il territorio nazionale (Di sabato 26 dicembre 2020) Il furgone frigorifero con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia è arrivato ieri dal belgio alla caserma "Salvo D'Acquisto" di Tor di Quinto a Roma, scortato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 dicembre 2020) Il furgone frigorifero con le prime 9.750 dosi deldi Pfizer-Biontech destinate all’è arrivato ieri dal belgio alla caserma "Salvo D'Acquisto" di Tor di Quinto a Roma, scortato...

