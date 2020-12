Il V-day si avvicina, scatta il piano vaccini in Italia (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - Il V-day sta per scattare. Il programma messo a punto per dare il via entro l'anno alla vaccinazione contro il coronavirus, sta per iniziare. Domani le prime dosi del farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech saranno somministrate a un'infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell'ospedale Spallanzani di Roma, uno dei centri di riferimento per le malattie infettive a livello nazionale. Il camion frigo che ha trasportato le prime fiale per scatenare la battaglia finale contro la pandemia è arrivato ieri pomeriggio in città, scortato dalle Forze dell'ordine dal Brennero, dove era giunto dal Belgio, fino alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto. Le 9.750 dosi del vaccino in mattinata saranno trasferite allo Spallanzani. Un tragitto di poco più di 12 chilometri attraverso le strade pressochè deserte della Capitale. Da lì la ... Leggi su agi (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - Il V-day sta perre. Il programma messo a punto per dare il via entro l'anno alla vaccinazione contro il coronavirus, sta per iniziare. Domani le prime dosi del farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech saranno somministrate a un'infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell'ospedale Spallanzani di Roma, uno dei centri di riferimento per le malattie infettive a livello nazionale. Il camion frigo che ha trasportato le prime fiale per scatenare la battaglia finale contro la pandemia è arrivato ieri pomeriggio in città, scortato dalle Forze dell'ordine dal Brennero, dove era giunto dal Belgio, fino alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto. Le 9.750 dosi del vaccino in mattinata saranno trasferite allo Spallanzani. Un tragitto di poco più di 12 chilometri attraverso le strade pressochè deserte della Capitale. Da lì la ...

Si avvicina il V-Day, al Cardarelli sarà una dottoressa la prima della lista

