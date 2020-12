Il Termopolio intatto di Pompei | dagli scavi emerge un bancone per lo street food degli antichi romani – Foto e Video

Leggi su open.online

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il Natale più difficileultimi decenni, vissuto tra le restrizioni e il pericolo di contagio di un virus che ha già ucciso un milione e 750mila persone in tutto il mondo, riserva una sorpresa per la storia e la cultura italiana.regala al mondo, nel pieno delle festività, i resti di un Thermopolium, finemente conservato nella struttura e nei colori. Di fatto, una bottega dell’tà dove veniva venduto delloante litteram: un dono alla scienza e alla ricerca storica, poiché il materiale piroplastico che l’ha sigillato per millenni ne ha conservato gli elementi per ricostruire le abitudini alimentari della popolazione che abitava l’odierna Campania nel 79 dopo Cristo.01 ...