Il sogno nel cassetto di Nagelsmann: “Vorrei lavorare con Cristiano Ronaldo perché…” (Di sabato 26 dicembre 2020) Chissà se le loro strade si incroceranno nel cammino in Champions League. Sicuramente a Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, vedere da vicino Cristiano Ronaldo non dispiacerebbe affatto. Lo ha ammesso lui stesso ai microfoni della Bild parlando del desiderio di poter allenare un giorno l'asso portoghese ora alla Juventus."Sarebbe interessante lavorare con Cristiano Ronaldo", ha ammesso il mister. "Dall'esterno, tutti vedono solo una persona che carica una foto del suo yacht, ma Sami Khedira mi ha detto che il suo approccio professionale al lavoro è impressionante. In allenamento deve essere una bestia. Viene prima di tutti e se nva per ultimo. Ma sempre, con tutti, è molto amichevole. Questa è una combinazione straordinaria per un professionista".caption id="attachment 1059839" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) Chissà se le loro strade si incroceranno nel cammino in Champions League. Sicuramente a Julian, allenatore del Lipsia, vedere da vicinonon dispiacerebbe affatto. Lo ha ammesso lui stesso ai microfoni della Bild parlando del desiderio di poter allenare un giorno l'asso portoghese ora alla Juventus."Sarebbe interessantecon", ha ammesso il mister. "Dall'esterno, tutti vedono solo una persona che carica una foto del suo yacht, ma Sami Khedira mi ha detto che il suo approccio professionale al lavoro è impressionante. In allenamento deve essere una bestia. Viene prima di tutti e se nva per ultimo. Ma sempre, con tutti, è molto amichevole. Questa è una combinazione straordinaria per un professionista".caption id="attachment 1059839" ...

CremoniniCesare : 1999 THE GAME. ???? Ecco il Link per giocare! - ItaSportPress : Il sogno nel cassetto di Nagelsmann: 'Vorrei lavorare con Cristiano Ronaldo perché...' - - piras_zia : RT @lameduck1960: Crackare il sistema immunitario significa realizzare il sogno di BigPharma: un mondo di malati cronici. Non da curare ma… - vivalafigapunto : aiuto per chi se ne intende di sogni può dirmi se qualche volta i sogni sono collegati a qualcosa oppure le persone… - ferrarisergio4 : @AnnaRDelorenzo sia un giorno sogno,nel cielo che gioca d'azzurro.?? -

Ultime Notizie dalla rete : sogno nel Da Cairo Montenotte a Dakar in sella ad una moto d’epoca: il sogno di Nicolò e Gianni Pancini diventa realtà IVG.it 'Bridgerton', il regalo di Netflix alle romantiche

Bridgerton' è il regalo di Netflix ai fedeli abbonati il giorno di Natale, evento già annunciato nel 2018, ideato da Chris Van Dusen ... o dimore di campagna da sogno, giardini e prati verdi già cari ...

Tutti i post taggati "lautaro"

Barcellona, Koeman: ‘Lautaro o Depay? Non escludo niente’ “Lautaro o Depay? Nulla e’ escluso ma, come ho detto piu’ volte, mi concentro a parlo dei giocatori... L’EuroInter è a un passo dal coronare i ...

Bridgerton' è il regalo di Netflix ai fedeli abbonati il giorno di Natale, evento già annunciato nel 2018, ideato da Chris Van Dusen ... o dimore di campagna da sogno, giardini e prati verdi già cari ...Barcellona, Koeman: ‘Lautaro o Depay? Non escludo niente’ “Lautaro o Depay? Nulla e’ escluso ma, come ho detto piu’ volte, mi concentro a parlo dei giocatori... L’EuroInter è a un passo dal coronare i ...