IL RITORNO DI PRANCER LA RENNA DI BABBO NATALE | ITALIA1 Il film regala al pubblico

Ultime Notizie dalla rete : RITORNO PRANCER

Il Sussidiario.net

Il titolo del film è Il ritorno di Prancer La renna di Babbo Natale e non c’è bisogno di spiegare che si tratta di un movie natalizio in cui i buoni sentimenti e la fantasia la faranno da padroni per ...Il giorno di Santo Stefano alle 13.56 su Rete 4 è in programma “Il mio amico Babbo Natale”, mentre alle 14.36 su Italia 1 va in onda “Il ritorno di Prancer” , la renna di Babbo Natale”.