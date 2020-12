Il racconto del fondatore di "Vorrei prendere il treno" e la sua esperienza con il Coronavirus (Di sabato 26 dicembre 2020) Iacopo Melio racconta a cuore aperto la sua esperienza con il Coronavirus. Il suo monito: “Stiamo attenti”. Covid, la testimonianza di Iacopo Melio: “State attenti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 26 dicembre 2020) Iacopo Melio racconta a cuore aperto la suacon il. Il suo monito: “Stiamo attenti”. Covid, la testimonianza di Iacopo Melio: “State attenti” su Notizie.it.

LucaBizzarri : È da ieri che mi chiedo da dove abbiano pescato la ridicola narrazione del camion dei vaccini, nella giornata in cu… - albertoangela : Ho realizzato dei brevi video ripercorrendo oggi il tragitto dei due vigiles protagonisti del mio libro 'L'ultimo g… - albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - giumassa1946 : RT @LucaBizzarri: È da ieri che mi chiedo da dove abbiano pescato la ridicola narrazione del camion dei vaccini, nella giornata in cui quel… - Elisa68_rainbow : RT @LucaBizzarri: È da ieri che mi chiedo da dove abbiano pescato la ridicola narrazione del camion dei vaccini, nella giornata in cui quel… -

Ultime Notizie dalla rete : racconto del Crollo del Morandi, il racconto del camionista: “Mi sono sentito risucchiare e sono andato giù” Il Secolo XIX Spettacolo: la fiaba di Cappuccetto Rosso su TV9

La Compagnia Zaches ripropone la fiaba di Cappuccetto Rosso in “Racconti dal bosco”: su TV9 uno spettacolo per tutta la famiglia, registrato presso il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. L’appuntam ...

Burrow, la recensione del cortometraggio che precede Soul

Burrow è il nuovo cortometraggio Pixar che avrebbe dovuto precedere Soul al cinema: è ora disponibile su Disney+.

La Compagnia Zaches ripropone la fiaba di Cappuccetto Rosso in “Racconti dal bosco”: su TV9 uno spettacolo per tutta la famiglia, registrato presso il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. L’appuntam ...Burrow è il nuovo cortometraggio Pixar che avrebbe dovuto precedere Soul al cinema: è ora disponibile su Disney+.