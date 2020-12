Il paradiso delle signore: BEATRICE e MARTA si incontreranno? Anticipazioni (Di sabato 26 dicembre 2020) Per i fan de Il paradiso delle signore sta per iniziare la settimana più “dura” dell’inverno, quella in cui è prevista una sia pur breve pausa nella programmazione (come già avvenne l’anno scorso, del resto). Le vicende della fiction daily di Rai 1 torneranno a partire dal 4 gennaio, ma cosa succederà? Con l’avvio del 2021, torneranno in auge diverse trame che finora erano state lasciate in sospeso, come quella riguardante Achille Ravasi (già, che fine ha fatto?…) oppure la famosa lettera scritta da Salvatore (Emanuel Caserio) per Gabriella (Ilaria Rossi) e che lei non ha mai ricevuto per colpa di Agnese (Antonella Attili). Nei prossimi giorni vi parleremo più diffusamente di queste vicende, ma al momento tutti gli occhi dei fan sono puntati sull’atteso ritorno di MARTA Guarnieri che già si aspettava a Natale ma che ... Leggi su tvsoap (Di sabato 26 dicembre 2020) Per i fan de Ilsta per iniziare la settimana più “dura” dell’inverno, quella in cui è prevista una sia pur breve pausa nella programmazione (come già avvenne l’anno scorso, del resto). Le vicende della fiction daily di Rai 1 torneranno a partire dal 4 gennaio, ma cosa succederà? Con l’avvio del 2021, torneranno in auge diverse trame che finora erano state lasciate in sospeso, come quella riguardante Achille Ravasi (già, che fine ha fatto?…) oppure la famosa lettera scritta da Salvatore (Emanuel Caserio) per Gabriella (Ilaria Rossi) e che lei non ha mai ricevuto per colpa di Agnese (Antonella Attili). Nei prossimi giorni vi parleremo più diffusamente di queste vicende, ma al momento tutti gli occhi dei fan sono puntati sull’atteso ritorno diGuarnieri che già si aspettava a Natale ma che ...

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Un 2021 da non perdere! - alycecappellaio : RT @elidani12: Vorrei delle ali per volare da te.. ...in paradiso - MutantNinjaTurt : Immaginatevi che vi piaccia un ragazzo e desideriate il bacio come un bambino desidera il Kinder paradiso a merenda… - IlSegretoTvSoap : Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi: 'Stiamo vivendo un incubo ma siamo forti' - Mari_Classica : RT @JkrAlb: Le tre cantiche dantesche: FB (Il paradiso degli anziani), Instagram (Il purgatorio dei giovani), Twitter (L'inferno delle stro… -