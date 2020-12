Il Natale dei vip, da soli o in famiglia gli auguri ai follower sui social: da Fedez-Ferragni alla Hunziker, le foto delle feste (Di sabato 26 dicembre 2020) In occasione del Natale i Vip fanno festa ma non dimenticano di fare gli auguri social ai loro follower su Instagram. Dai Ferragnez alla famiglia Trussardi – Hunziker, passando per Emma Marrone ed Alessandro Borghese, molti vip nostrani hanno condiviso un post di auguri per i loro fan. Alcuni vip per fare gli auguri hanno optato per scatti di gruppo, come gli Hunziker- Trussardi che hanno schierato tutti i membri della famiglia allargata, Chiara Ferragni (incinta) che ha posato con Fedez, Leone e il cane, Melissa Satta (da poco tornata single) assieme al figlio Maddox e Mara Venier col nipote. Altri invece, come ad esempio Emma Marrone, Leonardo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 26 dicembre 2020) In occasione deli Vip fanno festa ma non dimenticano di fare gliai lorosu Instagram. Dai FerragnezTrussardi –, passando per Emma Marrone ed Alessandro Borghese, molti vip nostrani hanno condiviso un post diper i loro fan. Alcuni vip per fare glihanno optato per scatti di gruppo, come gli- Trussardi che hanno schierato tutti i membri dellargata, Chiara(incinta) che ha posato con, Leone e il cane, Melissa Satta (da poco tornata single) assieme al figlio Maddox e Mara Venier col nipote. Altri invece, come ad esempio Emma Marrone, Leonardo ...

virginiaraggi : Guardate che meraviglia! Un viaggio tra affreschi e dipinti che nei secoli hanno raccontato il periodo dalla Nativi… - piersileri : A chi è ricoverato, ai colleghi che hanno perso la battaglia contro il #covid e a quanti oggi saranno lontani dall’… - chetempochefa : “Una mamma che riabbraccia il suo bambino, disperso mesi fa in un naufragio. In questo 2020 così difficile, questo… - VincenzoFerro3 : Ma quello di ieri con un furgone trasporto cozze con lunga teoria di macchine dei Carabinieri altro non era che il… - Gingio5 : RT @martinacarletti: Mentre voi state chiusi in casa come dei cretini, impauriti dai decreti di Conte, qua in Svizzera i cinesi vengono tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale dei Buon Natale 2020, gli auguri dei giocatori. FOTO Sky Sport Niente bianco Natale. Stasera freddo intenso

Alla fine dei conti il bianco Natale non c’è stato ed è sicuramente una delusione, almeno per chi ama la neve, perché in un 2020 così difficile poter ...

Reggio Emilia, sbanda e muore sotto la grandine 23enne

REGGIO EMILIA. Incidente mortale, nel pomeriggio di Natale intorno alle 16.25, lungo via Prato Bovino a Castelnovo Sotto, nel Reggiano. A perdere la vita, con la sua auto e a sbandare - sotto una gran ...

Alla fine dei conti il bianco Natale non c’è stato ed è sicuramente una delusione, almeno per chi ama la neve, perché in un 2020 così difficile poter ...REGGIO EMILIA. Incidente mortale, nel pomeriggio di Natale intorno alle 16.25, lungo via Prato Bovino a Castelnovo Sotto, nel Reggiano. A perdere la vita, con la sua auto e a sbandare - sotto una gran ...