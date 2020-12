Il Milan sfida il Liverpool per un giovane talento dell’Arsenal

(Di sabato 26 dicembre 2020) Potrebbe essere Balogun il nuovo attaccante del, i rossoneri hanno puntato ilma devono battere la concorrenza del. Il ragazzo può liberarsi a costo zero. Non solo rinforzi per gennaio, ilpensa anche al futuro e il nome nuovo è quello di Balogun. L’attaccante classe 2001, secondo quanto riferisce il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : La carica della #CurvaSud del #Milan prima della sfida contro la Lazio a #SanSiro, ultima del 2020 prima della sost… - calciomercatoit : ??#Milan - nel mirino #Balogun dell'#Arsenal?? Sfida al #Liverpool ??#CMITmercato - ClubMojito1 : RT @AntoVitiello: La carica della #CurvaSud del #Milan prima della sfida contro la Lazio a #SanSiro, ultima del 2020 prima della sosta di #… - junews24com : Brenner Juve, dal Brasile: sfida ai top club per il nuovo talento verdeoro - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportmediaset - Rudiger, sarà sfida Juve-Milan? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sfida

Il croato e il turco con la Lazio sono andati in rete per la prima volta in stagione: per Pioli sono 13 marcatori differenti in campionato. Una bella sfida nel derby: Conte di bomber ne ha 10 ...Milan sempre vigile sui giovani: piace Balogun dell'Arsenal che può liberarsi a zero, è nel mirino anche del Liverpool ...