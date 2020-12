Il Meteo in Italia per Santo Stefano, neve e venti forti: allerta in 12 regioni (Di sabato 26 dicembre 2020) Santo Stefano con la neve, venti di burrasca e temperature in picchiata, allerta di livello giallo per dodici regioni su venti: queste le principali previsione Meteo per l’Italia di oggi sabato 26 dicembre. Il Bollettino della Protezione Civile I dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di Natale, e valido per tutto il giorno di Santo Stefano, informano di un avviso di Meteo avverso per neve fino a 400 metri di quota per Umbria, Abruzzo e Sardegna e allerta Meteo di livello giallo per Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 dicembre 2020)con ladi burrasca e temperature in picchiata,di livello giallo per dodicisu: queste le principali previsioneper l’di oggi sabato 26 dicembre. Il Bollettino della Protezione Civile I dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di Natale, e valido per tutto il giorno di, informano di un avviso diavverso perfino a 400 metri di quota per Umbria, Abruzzo e Sardegna edi livello giallo per Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, ...

