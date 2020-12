Il look natalizio di Alberto di Monaco: crocs rosse e maglione kitsch (Di sabato 26 dicembre 2020) I monarchi, si sa, non sono più quelli di un tempo. Fatta eccezione per Buckingham Palace – sebbene con gli anni anche la Regina Elisabetta si sia ammorbidita – nella gran parte delle famiglie reali, dalla Svezia alla Spagna, le infinite etichette riguardo all’abbigliamento da indossare durante le apparizioni pubbliche non sono più ritenute di vitale importanza: la fiaba ha lasciato spazio alla realtà, che in un certo senso può essere ancora più accattivante. Ne è l’esempio la foto natalizia condivisa dalla principessa Charlène di Monaco su Instagram, in cui tutta la famiglia appare in versione decisamente casual. Soprattutto suo marito, il Principe Alberto. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) I monarchi, si sa, non sono più quelli di un tempo. Fatta eccezione per Buckingham Palace – sebbene con gli anni anche la Regina Elisabetta si sia ammorbidita – nella gran parte delle famiglie reali, dalla Svezia alla Spagna, le infinite etichette riguardo all’abbigliamento da indossare durante le apparizioni pubbliche non sono più ritenute di vitale importanza: la fiaba ha lasciato spazio alla realtà, che in un certo senso può essere ancora più accattivante. Ne è l’esempio la foto natalizia condivisa dalla principessa Charlène di Monaco su Instagram, in cui tutta la famiglia appare in versione decisamente casual. Soprattutto suo marito, il Principe Alberto.

